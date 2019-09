"Fest der Freiheit" in Prag

Die deutsche Botschaft in Prag erinnert heute mit einem "Fest der Freiheit" an die DDR-Bürger, die vor 30 Jahren über die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland geflohen sind. Dazu wird am Bahnhof Prag-Liben eine Gedenktafel enthüllt. Am 30. September 1989 hatte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher tausenden DDR-Flüchtlingen in der deutschen Botschaft in Prag die Einreise in die Bundesrepublik gestattet. Genschers Halbsatz: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise…" ging in die Geschichte ein. Denn der Rest des Satzes wurde von Jubelschreien übertönt.