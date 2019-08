Laut ARD-Recherchen verschließt die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Augen vor Menschenrechtsverletzungen durch nationale Grenzbeamte. Außerdem verstoße sie selber immer wieder gegen Menschenrechte.

Beamte setzen Schlagstöcke und Pfefferspray ein, Hunde jagen Flüchtende durch den Wald - diese Szenen sind in internen Dokumenten der EU-Grenzschutzagentur Frontex beschrieben, die Reporter des ARD-Politmagazins Report München, der britischen Zeitung "Guardian" und des Recherchezentrums "Correctiv" einsehen konnten. Die Dokumente geben einen Einblick in das, was sich an Europas Grenzen abspielt.

Dauer 1:13 min Menschenrechtsverletzungen an EU-Außengrenzen Beitrag von Niklas Nau

Es geht auch um sogenannte Push-Backs: illegale Aktionen von nationalen Grenzbeamten, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Jeder Mensch hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen - auch wenn er illegal über die Grenze kommt. Trotzdem gibt es seit Jahren immer wieder Berichte darüber, dass nationale Grenzbeamte an Europas Außengrenzen Menschen aus der EU über die Grenze zurückbringen - häufig unter Einsatz von Gewalt und Drohungen.

Dokumente belegen exzessive Gewaltanwendung

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex unterstützt die Mitgliedsstaaten beim Grenzschutz und hat häufig auch eigene Beamte vor Ort im Einsatz. Dass ihr solche Vorwürfe bekannt sind, belegen nun zahlreiche interne Dokumente. Sie beschreiben etwa "exzessive Gewaltanwendung", "Schlagen mit Draht" und "Misshandlung von Flüchtlingen".

Die Vorwürfe betreffen unter anderem Grenzpolizisten aus Bulgarien, Ungarn und Griechenland. Es geht um etliche Menschenrechtsverletzungen - in der EU. Doch viele Berichte enden mit der schlichten Mitteilung "case closed“ - "Fall geschlossen".