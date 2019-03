Skirennläufer Felix Neureuther beendet seine Karriere

Am Sonntag will Skirennläufer Felix Neureuther beim Weltcup in Soldeu in Andorra sein letztes Rennen fahren. Das gab der Partenkirchner über die Sozialen Netzwerke bekannt. Mit dem letzten Saisonslalom beendet der 34-Jährige seine lange und erfolgreiche Karriere. "Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb er. Neureuther ist der erfolgreichste deutsche alpine Rennfahrer im Weltcup. 13 Siege konnte er im Laufe seiner Karriere einfahren. Am 4. Januar 2003 debütierte der Sohn von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im slowenischen Kranjska Gora. Mit dem Team wurde er 2005 Weltmeister. In seiner Paradedisziplin, dem Slalom, gewann Neureuther WM-Silber (2013) und zweimal -Bronze (2015/2017), dazu kommt eine weitere Bronzemedaille mit der Mannschaft (2013). Seine Karriere war immer wieder von gesundheitlichen Problemen überschattet. Neben chronischen Rückenschmerzen erlitt er 2017 einen Kreuzbandriss.