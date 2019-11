Feiern zu 30 Jahre Mauerfall haben begonnen

In Berlin haben die Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls begonnen. Bis zum 9. November sind rund 200 Veranstaltungen an Orten der friedlichen Revolution von 1989 geplant. Zum Auftakt hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) an den Mut der Menschen erinnert, die am 4. November vor 30 Jahren auf dem Alexanderplatz für Meinungsfreiheit und Demokratie in der DDR demonstriert haben. Vor diesem Hintergrund müsse von Berlin als Stadt der Freiheit das Signal ausgehen, gegen jede Form der Ausgrenzung zu kämpfen.