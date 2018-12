Fast tausend zusätzliche Berufsberater für Schulen

Die Bundesagentur für Arbeit will ab nächstem Jahr fast 1.000 zusätzliche Berufsberater in Schulen schicken. Sie sollen vor allem in der Oberstufe der Gymnasien Orientierung geben, sagte Bundesagentur-Chef Detlef Scheele der Deutschen Presseagentur. Das Ziel: Gymnasiasten stärker in Richtung Ausbildung beraten und den Blick für das Berufsspektrum erweitern. Bisher entscheiden sich Abiturienten meistens für ein Studium, laut einer Studie hat aber im vergangenen Jahr fast jeder dritte sein Bachelor-Studium wieder abgebrochen. Die Bundesagentur wolle an der Schnittstelle von Schule und Beruf möglichst wenige junge Menschen verlieren, so Scheele.