Laut US-Gesundheitsbehörde sind in den USA inzwischen 39 Menschen gestorben, nachdem sie E-Zigaretten geraucht hatten. 2.051 Menschen seien erkrankt. Die Ursache ist demnach immer noch nicht geklärt. Zuletzt hat es Hinweise gegeben, dass THC-Produkte eine Rolle spielen könnten. THC steckt in Cannabis. Die Probleme scheinen sich bisher auf Nordamerika zu beschränken. In Deutschland ist die Zusammensetzung der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger geregelt als in den USA.