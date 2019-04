per Mail teilen

Nach der Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka haben die Ermittler noch keinen Hinweis auf das Motiv. Die Regierung beschuldigt inzwischen jedoch eine örtliche Terrorgruppe.

Etwa 450 Menschen werden noch verletzt in Krankenhäusern behandelt. Bei den Explosionen starben gestern rund 290 Menschen - es sind vorwiegend Christen aus Sri Lanka. Die meisten Opfer gab es in den angegriffenen Kirchen, da zu dem Zeitpunkt Ostergottesdienste stattfanden. Papst Franziskus ging auf die Anschlagsserie in seiner Ostermesse ein.

Dauer 03:03 min Es gab Tage vorher Hinweise auf mögliche Attentate Bernd Musch-Borowska mit dem aktuellen Stand nach den Anschlägen in Sri Lanka.

In den Hotels starben auch Ausländer - es sollen mehr als 30 sein. Die deutsche Botschaft versucht aufzuklären, ob auch Deutsche getötet oder verletzt worden sind. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise zu Sri Lanka aktualisiert und macht unter anderem darauf aufmerksam, dass die am Morgen aufgehobene Ausgangssperre ab Montagabend wieder gelten soll.

Polizei warnte kurz vorher vor möglichen Anschlägen auf Kirchen

Noch hat sich niemand zu den Attacken bekannt. Der Polizeichef von Sri Lanka hatte vor einigen Tagen vor Anschlägen gewarnt: Es ging um Hinweise, dass eine lokale islamistische Terrorgruppe Attentate geplant habe. Premierminister Ranil Wickremesinghe will untersuchen lassen, warum es dennoch zu der jetzigen Anschlagsserie kommen konnte.

Regierung in Sri Lanka: Islamistische Terrorgruppe NTJ ist verantwortlich

Die besagte lokale Terrorgruppe namens NTJ war bislang kaum in Erscheinung getreten. Wie ARD-Korrespondentin Silke Dietrich berichtete, ist es für viele kaum vorstellbar, dass diese Gruppe alleine die jetzigen blutigen Anschläge ausgeführt haben könnte. Die Regierung Sri Lankas geht nun jedoch offiziell davon aus, dass diese Terrorgruppe dafür verantwortlich ist.

"Wir werden nicht zulassen, dass der Terrorismus in Sri Lanka sein Haupt erhebt. Alle Maßnahmen werden ergriffen, um den Terrorismus auszulöschen." Premierminister Ranil Wickremesinghe

Touristenziel Sri Lanka Sri Lanka im Indischen Ozean ist mit seinen tropischen Stränden ein beliebtes Touristenziel, auch für Deutsche und andere Europäer. Dort hatte es seit Jahren keinen größeren Anschlag gegeben. 2009 war ein 26 Jahre dauernder Bürgerkrieg zu Ende gegangen. Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung Sri Lankas sind Christen. Die Mehrheit der 20 Millionen Einwohner sind Buddhisten.

Sechs Selbstmordattentate auf Kirchen und Hotels

Sechs der acht fast zeitgleichen Attentate waren nach Angaben eines Forensikers Selbstmordanschläge. Gestern Abend haben Polizisten in der Nähe des Hauptstadtflughafens einen weiteren Sprengsatz gefunden und entschärft.

24 Tatverdächtige - gibt es Kontakte zu internationalen Terroristen?

24 Tatverdächtige wurden inzwischen festgenommen. Der Premierminister sagte in seiner Fernsehansprache, dass alle Verdächtigen aus Sri Lanka stammen würden. Er wolle um Unterstützung aus dem Ausland bitten, um herauszufinden, ob die Angreifer Verbindungen zum internationalen Terrorismus haben.