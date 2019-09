per Mail teilen

Die spanische Küstenwache hat nach eigenen Angaben fast 200 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Die Migranten waren in acht Booten in der Straße von Gibraltar sowie im Alboran-Meer zwischen Spanien und Marokko unterwegs. Unter den Geretteten sind auch zehn Kinder. Ein Großteil der Menschen wurde in die Hafenstadt Malaga gebracht.