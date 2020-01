Fast 1.000 Freiwillige helfen gestrandeten Walen in Neuseeland

per Mail teilen

In Neuseeland haben fast 1.000 freiwillige Helferinnen und Helfer 7 Wale gerettet, die vor der Coromandel-Halbinsel gestrandet waren. Das teilte eine Umweltschutzgruppe mit, die über Facebook um Hilfe für die Tiere gebeten hatte. Zahlreiche Einheimische und Urlauber seien daraufhin an den Strand geeilt und hätten die Tiere stundenlang betreut. Nach Angaben der neuseeländischen Umweltschutzbehörde konnten die Kurzflossen-Grindwale dann während des nächsten Hochwassers von mehreren Booten wieder in tiefere Gewässer gezogen werden. Vier weitere Wale konnten nicht gerettet werden.