"Farbenspiel" von Helene Fischer ist Album des Jahrzehnts

"Farbenspiel" von Helene Fischer ist in Deutschland das erfolgreichste Musik-Album des Jahrzehnts. Das hat das Marktforschungs-Unternehmen GfK in Baden-Baden bekannt gegeben. Kein Album sei zwischen 2010 und 2019 öfter verkauft worden. "Farbenspiel" war zudem 247 Wochen lang in den Top 100, davon 15 Wochen lang auf Platz eins. Helene Fischer hat laut GfK gleich drei Alben unter den fünf erfolgreichsten des Jahrzehnts. Auf Platz zwei in den Jahrzehntecharts kommt demnach "Große Freiheit" von Unheilig, auf Platz drei das Album "Weihnachten" - auch von Helene Fischer,