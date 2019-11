Familienministerin will Kinder besser vor Gefahren des Internets schützen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will Kinder und Jugendliche besser vor Mobbing und strafbaren Inhalten in Messenger-Diensten schützen. Bis zum Jahresende werde sie ein neues Jugendmedienschutzgesetz vorlegen, kündigte die SPD-Politikerin an. Sie will insbesondere gegen Hasskommentare, Cybermobbing und Kinderpornographie vorgehen. Messenger-Dienste seien durch den Jugendmedienschutz bisher nur schwer zu fassen, sagte Giffey. Künftig sollen diese sichere Voreinstellungen für Minderjährige anbieten.