Falsche Terroristen in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gibt es offenbar viele Flüchtlinge, die so tun als seien sie Terroristen. Seit April 2018 hätte die Generalstaatsanwaltschaft rund 70 solcher Fälle bearbeitet. Das hat der Sprecher der Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung gesagt. Später würden die Flüchtlinge aber oft sagen, sie hätten ihre Terrorismus-Geschichte erfunden. Grund: Wer in Ländern wie Afghanistan als Terrorverdächtiger gilt, wird in Deutschland nicht abgeschoben. Im Heimatland drohen Folter oder die Todesstrafe.