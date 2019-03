Fall Warmbier: Eltern empört über Trumps Äußerungen

per Mail teilen

Die Eltern des nach seiner Haft in Nordkorea gestorbenen US-Studenten Otto Warmbier haben US-Präsident Donald Trump widersprochen: sie machen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. Trump hatte gesagt, er gehe davon aus, dass Kim von der Inhaftierung Warmbiers nichts gewusst habe. Auch Demokraten und Republikaner kritisierten Trump. Sie warfen dem Präsidenten Leichtgläubigkeit gegenüber Diktatoren vor. Warmbier soll in Nordkorea ein Propagandaplakat gestohlen haben. Er wurde zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Im Gefängnis wurde er gefoltert und fiel ins Koma. Kurz nach seinem Rücktransport in die USA starb er.