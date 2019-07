Fall Lügde: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

per Mail teilen

Nach dem ersten Urteil im Missbrauchsfall von Lügde hat die zuständige Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Revision gestellt. Anlass ist eine zweijährige Bewährungsstrafe für einen 49-Jährigen. Er hatte in mindestens vier Fällen per Webcam bei sexuellem Kindesmissbrauch zugesehen. Außerdem hatte er einen Mitangeklagten angestiftet. Im Prozess hatte die Staatsanwaltschaft für den Mann eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert. Auch vom Deutschen Kinderschutzbund und aus der nordrhein-westfälischen Landespolitik kam Kritik an der Bewährungsstrafe. Der Prozess gegen die beiden Hauptangeklagten geht Anfang August weiter. Ihnen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg mehr als 40 Kinder hundertfach missbraucht zu haben.