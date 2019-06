per Mail teilen

Im Mordfall Walter Lübcke geht die Bundesanwaltschaft von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Der 45-jährige Tatverdächtige soll aber keiner rechtsterroristischen Vereinigung angehört haben, sagte ein Behördensprecher.

Die Ermittlungen richteten sich gegen den 45-jährigen Stephan E., erklärte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Er sei dringend verdächtig, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft spricht von einem "politischen Attentat". Hinweise auf ein rechtsterroristisches Netzwerk gebe es bisher nicht.

Im Audio berichtet ARD-Korrespondent Holger Schmidt, was über den Verdächtigen bekannt ist:

Dauer 0:58 min Verdächtiger hat langes Vorstrafenregister Ermittler sind von politischem Motiv überzeugt

Tat von "besonderer Bedeutung" - Generalbundesanwalt übernimmt

Ermittlungen gegen Einzeltäter kann der Generalbundesanwalt übernehmen, wenn dem Fall wegen dem Ausmaß der Rechtsverletzung und den Auswirkungen der Tat "besondere Bedeutung" zukommt.

Inwieweit sich diese Annahme noch weiter erhärten lässt, wird Gegenstand der weiteren Untersuchungen sein. Auch wird der Frage nachgegangen, ob bislang unbekannte Tatbeteiligte oder Hintermänner in die Tat eingebunden waren.

50-köpfige Soko ermittelt im Fall Lübcke

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Seither ermittelte eine 50-köpfige Sonderkommission.

Lübcke hatte in den vergangenen Jahren Morddrohungen erhalten. Als Chef des Regierungspräsidiums Kassel, einer Art Mittelbehörde zwischen der Landesregierung und den Kommunen, hatte der politische Spitzenbeamte sich in der Flüchtlingskrise vor vier Jahren für die Unterbringung von Flüchtlingen in Nordhessen ausgesprochen.

In den Sozialen Medien wurde Lübcke nach seinem Tod in einigen Posts verhöhnt.