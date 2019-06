per Mail teilen

Der tatverdächtige Stephan E. hat den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer bestätigt.

Stephan E. habe die Tat gestanden und angegeben, als Einzeltäter gehandelt zu haben, so Seehofer am Rande einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses in Berlin. Damit sei die Aufklärung des "politischen Mords" aber noch nicht abgeschlossen.

Schuster: Mehr Befugnisse für Online-Durchsuchungen Dauer 3:58 min Schuster:"Befugnisse auf Online ausweiten" Armin Schuster (CDU) im SWR-Gespräch Im Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke hat der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innenausschuss, Armin Schuster, mehr Befugnisse für die Polizei im Bereich der Online-Durchsuchungen gefordert. SWR Aktuell sagte er, der Fall mache deutlich, dass die Sicherheitsbehörden auch in den Sozialen Medien offensiver unterwegs sein müssten: "Aber dafür brauchen sie Rechtsgrundlagen."

Stephan E. seit 2009 "nicht mehr auf dem Schirm"

Unklar ist beispielsweise noch das genaue Tatmotiv, wie der Generalbundesanwalt Peter Frank auf der nicht-öffentlichen Sondersitzung nach Teilnehmerangaben erklärte. Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus, da sich Lübcke öffentlich für Flüchtlinge eingesetzt hat.

Der CDU-Politiker Lübcke hatte sich beispielsweise 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne Deutschland verlassen.

Der 45-jährige Tatverdächtige ist mehrfach vorbestraft und hatte enge Kontakte zur rechtsextremen Szene. Wie lange diese Kontakte zurückliegen, ist noch umstritten. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, soll in der Sondersitzung erklärt haben, die Behörden hätten Stephan E. seit 2009 nicht mehr intensiv auf dem Schirm gehabt.

Attentat als "Wendepunkt"

Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka sagte, der Mordfall zeige, wie weit sich "der braune Terror" ausgebreitet habe. Das Attentat müsse "ein Wendepunkt werden". Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz forderte, rechtsterroristische Strukturen müssten stärker durchleuchtet werden.