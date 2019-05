Ist Deutschland der Zahlmeister der EU?

Natürlich, es stimmt: Deutschland zahlt mit Abstand am meisten Geld in den europäischen Haushalt. Wenn man `rausrechnet, was aus Brüssel wieder zurückfließt, Fördermittel zum Beispiel für die Landwirtschaft, oder für die Forschung, oder für strukturschwache Gebiete wie den Hunsrück oder die Westpfalz, dann bleibt immer noch eine jährliche Überweisung von fast 11 Milliarden Euro übrig. Deutschland ist also ein sogenannter Nettozahler, sogar der größte in der gesamten Europäischen Union. Größter Nettoempfänger ist übrigens Polen mit einem, nennen wir es: Überschuss von 8,6 Milliarden Euro pro Jahr. Wird Deutschland von der EU also über den Tisch gezogen? Nein. Rechnet man die Netto-Zahlungen pro Kopf, dann zahlen die Schweden mit 139 Euro pro Nase am meisten, dann kommen die Deutschen mit 129 Euro und die Dänen mit 122. Viel wichtiger ist aber, dass Deutschland enorm von der EU profitiert. Vor allem von den offenen Grenzen, von der Reisefreiheit und natürlich vom Binnenmarkt, weil die d