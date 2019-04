per Mail teilen

Unter den Großstädten unter 500.000 Einwohnern gehört Karlsruhe zu den fahrradfreundlichsten Städten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Der ADFC hatte insgesamt 170.000 Radfahrer befragt. Aktuell ist also Karlsruhe Spitzenreiter. Jedoch: Diese Auszeichnung gilt jeweils nur ein Jahr, wie unser Reporter im Video berichtet - man muss sich das Prädikat immer wieder neu verdienen:

Dauer 01:13 min Ein Karlsruher Praxisteam setzt aufs Rad Ergotherapeuten müssen täglich viele Patienten anfahren. Wer in der Stadt schnell voran kommen möchte, nimmt das Rad. Eine Praxis in Karlsruhe macht damit sehr gute Erfahrungen.

Ingelheim am Rhein schafft zweiten Platz

Freiburg liegt in puncto Fahrradfreundlichkeit an dritter Stelle, Mainz an elfter. Positiv ins Gewicht fallen bei dem Ranking Radwege, eigene Abbiegespuren und Ampeln für Radler sowie Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen.

In Rheinland-Pfalz hat es Ingelheim bei den kleineren fahrradfreundlichen Städten auf Platz 2 geschafft. Insgesamt lag Rheinland-Pfalz mit einer Gesamtnote von 3,9 im deutschlandweiten Durchschnitt.

Radler fühlen sich im Straßenverkehr nicht sicher

Ein weiteres Ergenis der Umfrage für den "Fahrradklima"-Test: Radfahrer in Deutschland fühlen sich im Straßenverkehr unsicherer als vor wenigen Jahren.

Radfahrer bewerteten ihr Sicherheitsgefühl demnach nur noch mit der Schulnote 4,2 - bei der vergangenen Befragung im Jahr 2016 hatte dieser Wert noch bei 3,9 gelegen.