Für Fachkräfte aus dem Ausland soll es von heute an leichter werden, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Ab heute gilt das sogenannte Fachkräfte-Einwanderungs-Gesetz. Die neuen Regeln sehen vor, dass nicht nur ausländische Akademiker sondern auch Menschen mit absolvierter Ausbildung und einem neuen Arbeitsvertrag in Deutschland leichter einwandern können. Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU sagte, der Mangel an Fachkräften sei eine der größten Wachstumsbremsen in der Wirtschaft.