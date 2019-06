Facebook stellt eigene Kryptowährung vor

Facebook hat Pläne für eine eigene Kryptowährung vorgestellt. Die neue Währung soll Libra heißen und überall im Internet einsetzbar sein. Sie soll auch Menschen ohne eigenes Bankkonto Zugang zu Finanzdienstleistungen gewähren. Kryptowährungen gibt es nur in digitaler Form. Der Hauptunterschied zu klassischen Währungen liegt darin, dass sie nicht von einer staatlichen Zentralbank ausgegeben werden. Die Aufsicht über Libra soll eine Gesellschaft mit Sitz in Genf führen, in der bislang 28 Investoren vertreten sind - unter anderem Visa und Mastercard. Kundendaten sollen nur in wenigen Fällen an Facebook selbst oder Dritte weitergegebene werden, zum Beispiel um vor Betrug zu schützen oder um gesetzliche Vorschriften einzuhalten.