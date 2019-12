Facebook löscht Fakenews-Profile

per Mail teilen

Die Onlinedienste Facebook und Twitter haben ihren Kampf gegen Falschnachrichten verstärkt. Facebook hat nach eigenen Angaben zwei Falschnachrichten-Kampagnen gestoppt und mehr als 600 Fake-Profile gelöscht. Das eine Netzwerk mit Ursprung in Vietnam und den USA habe Hunderte Botschaften zugunsten von US-Präsident Donald Trump über Hunderte gefälschte Facebook- und Instagramm-Konten verbreitet. Im zweiten Fall handelte es sich laut Facebook um eine Manipulationskampagne in Georgien. Dort steckten die Regierung in Tiflis und eine Werbeagentur hinter der Online-Propaganda. Zuvor hatte Twitter bekannt gegeben, man habe fast 6.000 Konten blockiert. Auf ihnen sei saudi-arabische Staatspropaganda verbreitet worden.