Beschäftigte von Facebook protestieren gegen eine Richtlinie, wonach Politiker irreführende Werbung in dem Online-Netzwerk platzieren dürfen. Mehr als 250 Angestellte hätten Firmenchef Mark Zuckerberg in einem Brief dazu aufgefordert, das zu ändern, berichtet die "New York Times". Ein Unternehmenssprecher erklärte, Facebook halte an der Linie fest, politische Rede nicht zu zensieren.