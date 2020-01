FDP kritisiert weitere Milliardenhilfe für Landwirte

Die FDP-Bundestagsfraktion kritisiert die geplante zusätzliche Milliardenhilfe für die deutschen Bauern. Sie bräuchten keine gut gemeinten Almosen, sondern verlässliche Rahmenbedingungen und Wertschätzung durch die Verbraucher, sagte ihr landwirtschaftspolitischer Sprecher Gero Hocker bei einer Bundestagsdebatte. Die Spitzen von Union und SPD haben in der Nacht beschlossen, die Bauern mit insgesamt einer Milliarde Euro zu unterstützen. Damit soll der Wandel in der Landwirtschaft abgefedert werden. Weil die Nitratwerte im Grundwasser in Deutschland zu hoch sind, darf künftig nicht mehr so viel gedüngt werden. Die Bauern befürchten deshalb Einbußen.