FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat die Klimapolitik der Groko und der Grünen kritisiert. Sie fordert, Anreize zu schaffen, damit sich Investitionen in eine umweltschonende Produktion auch wirklich lohnen.

Im SWR Interview der Woche sagte Teuteberg, die Grünen und die Große Koalition würden mit dem neuen Klimapaket erst einmal nur mehr Geld von den Bürgern verlangen. Nach Ansicht der Generalsekretärin seien wirtschaftliche Anreize für weniger CO2 besser, "zum Beispiel, dass sich Investitionen in umweltschonende Produktion lohnen". Deshalb müsse es das Ziel sein, einen Handel mit CO2-Zertifikaten auf die Beine zu stellen.

FDP offen für Koalition mit den Grünen im Südwesten

Trotz der Kritik an den Grünen bekräftigte Teuteberg, dass ihre Partei für eine Regierungskoalition in Baden-Württemberg nach der nächsten Landtagswahl zur Verfügung stehe. Es müsse nur klar sein, wo Übereinstimmungen mit den Grünen herrschten und wo nicht: "Es gibt genug Grund zur Kritik an den Klima-Vorstellungen der Grünen", so Teuteberg. "Wir haben eigene Vorschläge, denen wir noch mehr Gehör verschaffen wollen. Denn uns ist auch wichtig, Klimaschutz zu erreichen, aber mit intelligenten Maßnahmen."

Netzausbau und 5G: Klare Regelungen gegen Zugriffe auf Daten

Beim Thema Netzausbau und Sicherheit des deutschen 5G-Netzes sagte sie, dass man gegenüber chinesischen Firmen nicht naiv sein dürfe. Als Beispiel nannte sie den Umgang mit dem chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei. "Wir wollen zwar keine Lex Huawei", so Teuteberg, aber ein fremder Staat dürfe keinen Zugriff auf Daten und Netz bekommen. "Es geht nicht darum, ein einzelnes Unternehmen irgendwie zu diskriminieren, sondern es geht darum, sicherheitspolitisch nicht naiv zu sein und unsere kritischen Infrastrukturen in Deutschland nicht angreifbar zu machen."

Gegenüber China müsse man einen vernünftigen Austausch mit selbstbewusstem Auftreten verbinden. Nicht zu akzeptieren sei es, dass der chinesische Staat den Anspruch erhebe, im Zweifel Zugriff auf Netze und Daten zu haben. Teuteberg forderte eine gesetzliche Regelung, welche den sicherheitspolitischen Bedenken Rechnung trage.

