Die Welternährungsorganisation warnt in einem neuen Bericht vor Lebensmittelverschwendung. Rund 14 Prozent der weltweiten Lebensmittel würden schon bei der Produktion verderben, so SWR-Ernährungsredakteurin Sabine Schütze.

Dem Bericht der FAO (Food an Agriculture Organization of the United Nations – bei uns bekannt als Welternährungsorganisation) zufolge ist das Problem vor allem in Entwicklungsländern zu finden. Betroffen seien vor allem heiße Regionen wie Indien oder Länder in Afrika.

Dauer 4:27 min "Die Menschen vor Ort leiden direkt darunter" SWR-Ernährungsredakteurin Sabine Schütze über Lebensmittelverschwendung

"Die Lebensmittel verderben schon auf dem Weg vom Acker, durch schlechte Lagerung, mangelnde Transportwege oder auch fehlende Vermarktungsmöglichkeiten", sagt Schütze im SWR. So kämen jedes Jahr etwa 14 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel nicht beim Verbraucher an.

Kampf gegen Verschwendung mühsam

Das Problem sei, dass zu wenig Geld genutzt werde, um diese Nahrungsmittelverschwendung einzudämmen, so Schütze. Dabei könne mit wenig Geld schon einiges erreicht werden, zum Beispiel bei den Getreidespeichern: "Dabei werden die traditionellen Speicher durch Metallsilos ersetzt und auf Pfosten gestellt. Dann sind diese Sachen schon mal vor Mäusen und Ratten geschützt."

Außerdem könne man die Bauern schulen, so dass sie Schädlinge mit Mitteln bekämpfen, die aus einheimischen Pflanzen hergestellt werden. Solche Maßnahmen gebe es schon, sagt Schütze. Brot für die Welt mache das zum Beispiel in Tansania. Hier müsse aber noch wesentlich mehr getan werden.

Industriestaaten: 40 Prozent der Lebensmittel landen im Müll

Diese Zahlen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den westlichen Industriestaaten mindestens genauso viele Lebensmittel verschwendeten. Bei uns verschwänden etwa 40 Prozent der bei uns verfügbaren Lebensmittel im Müll, sagte Schütze.