Im polnischen Wintersport-Ort Szczyrk in den Karpaten sind acht Menschen bei einer Gas-Explosion in einem Haus ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Das Gebäude ist eingestürzt und in Flammen aufgegangen. Unter den Trümmern könnten weitere Opfer sein. An der Unglücksstelle arbeiten rund 150 Einsatzkräfte. Nach ersten Erkenntnisse kam es durch eine beschädigte Leitung zu der Explosion.