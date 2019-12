Ein Toter bei Explosion in Blankenburg

In Blankenburg im Harz hat es am Morgen eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Dabei ist laut Polizei mindestens ein Mensch gestorben. 15 Menschen seien verletzt, ursprünglich ging die Polizei von bis zu 25 Menschen Verletzten aus. Rund 160 Einsatzkräfte sind vor Ort. Zur Ursache der Explosion gibt es noch keine Informationen. Fünf bis sechs Wohnungen sind zerstört. In der Nähe des fünfstöckigen Gebäudes liegen eine Grundschule und eine Kita. Rund hundert Kinder sind von dort in andere Einrichtungen gebracht worden.