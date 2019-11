In Mannheim hat es am frühen Morgen eine Verpuffung in einem 30-stöckigen Hochhaus gegeben. 110 Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Durch die Wucht der Explosion wurde eine Wand zerstört, außerdem brennt der Müllabwurfschacht. Drei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Mehr als 160 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdiensten sind im Einsatz, der wohl noch mehrere Stunden dauern wird. Im Juli hatte im Nachbar-Hochhaus ein Müllschacht gebrannt. Die 550 Bewohner konnten erst nach zwei Tagen zurück in ihre Wohnungen.