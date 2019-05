per Mail teilen

Nach der Explosion gestern Abend in Lyon ist unklar, ob es sich um eine Terrortat handelt. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt.

Am frühen Freitagabend gegen 17:30 Uhr erschütterte die Explosion das belebte Zentrum der Metropole im Südosten Frankreichs. Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium, dass am Tatort ein Beutel oder Koffer detoniert sei, der einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll.

Anti-Terror-Einheit ermittelt

Anti-Terror-Spezialisten haben begonnen zu ermitteln, und die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Paris.

ARD-Korrespondentin Sabine Wachs mit dem aktuellen Stand zu den Ermittlungen nach der Explosion in Lyon:

Dauer 01:01 min Explosion in Lyon - zu früh, um von Anschlag zu sprechen Sabine Wachs mit dem aktuellen Stand zu den Ermittlungen nach der Explosion in Lyon.

Justizministerin Nicole Belloubet sagte allerdings am späten Abend: "Es ist zu früh zu sagen, ob man es einen Terroranschlag nennen kann." Der Fahndungsaufruf der Polizei enthält das französische Wort "attentat", was auf Deutsch Anschlag oder Attentat heißen kann. Die Polizei veröffentlichte das Bild von einem Mann, der eine dunkle Sonnenbrille trägt und ein Fahrrad schiebt.

Fahndungsfoto von Tatverdächtigem veröffentlicht

💥Suite à l'explosion ce jour à #Lyon rue Victor Hugo à 17h30, #AidezNous à retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’#attentat, si vous avez des informations : ☎️Appelez le 1⃣9⃣7⃣ https://t.co/LpGXsmalIf Police Nationale 69, Twitter, 24.5.2019, 22:52 Uhr

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner wies die Präfekten im ganzen Land an, die Sicherheitsmaßnahmen an Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Das betreffe zum Beispiel Sport- oder Kulturveranstaltungen.