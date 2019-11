Experten warnen vor Bambus- und Maismehlbecher

per Mail teilen

Experten warnen vor Gesundheitsgefahren durch Kaffeebecher, Teller oder Schüsseln aus Bambus oder Maismehl. Aus solchen Behältern könnten bedenkliche Mengen schädlicher Chemikalien in das Essen übergehen, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Das passiere zum Beispiel, wenn heiße Getränke eingefüllt oder Speisen in der Mikrowelle warm gemacht würden. Denn alle Behälter enthielten auch Kunststoffe. Eine Studie der Behörde hat ergeben, dass bei gut 50 untersuchten Produkten der Grenzwert für Melamin in jedem vierten Fall überschritten wurde, bei Formaldehyd bei jedem Zehnten. Bei mehrfacher Nutzung der Becher könnten diese Werte sogar noch steigen.