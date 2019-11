Die Asylanträge gehen zurück, es kommen weniger Migranten nach Deutschland - und doch sagen Experten: Ohne die zugewanderten Menschen bekommen wir ein Problem auf dem Arbeitsmarkt.

Der deutsche Arbeitsmarkt braucht nach Ansicht von Forschern Tausende Zuwanderer. Auf diese Weise könne die Zahl der erwerbstätigen Menschen in Deutschland konstant bleiben, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in der "Welt am Sonntag".

"Wir bräuchten netto ein jährliches Plus von 400.000 Personen, um die derzeitige Anzahl an Erwerbstätigen langfristig zu halten. Andernfalls kann es sein, dass Produktion nicht mehr in Deutschland stattfindet" Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung

Dieses Ziel sei nicht einfach zu erreichen, unter anderem weil Abschlüsse oft nicht vergleichbar seien.

Ali Ghulam Mirzal ist ein Musterbeispiel für Integration: Er kam aus Afghanistan und macht heute eine Ausbildung als Bäcker in Koblenz:

Im gesamten Südwesten gibt es heute schon viele Beispiele für gelungene Integration. Stuttgart steht dabei an vorderster Stelle und gilt als Musterstadt für Integration.

Merkel will Visa-Verfahren für Fachkräfte erleichtern

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, dass ausländische Fachkräfte in Zukunft leichter nach Deutschland kommen sollen. Hintergrund ist Kritik deutscher Firmen, das Visa-Verfahren für ausländische Mitarbeiter dauere zu lange. In Zukunft sollten dabei die deutschen Außenhandelskammern weltweit eine größere Rolle spielen, kündigte Merkel bei ihrem Besuch in Indien diese Woche an. Sie sollen demnach in Zusammenarbeit mit den deutschen Konsulaten zum Beispiel Visa-Anträge vorbereiten können.

Bamf: Asylanträge gehen weiter zurück

Unterdessen rechnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in diesem Jahr mit rund 145.000 neuen Asylanträgen. Bamf-Chef Sommer sagte der "Bild am Sonntag", das seien etwas weniger als 2018. Damals seien rund 160.000 Anträge registriert worden. Sommer betonte, zwei Drittel der ankommenden Migranten hätten keinen Asylgrund. Ihre Anträge würden abgelehnt.