Alle sieben Jahre wird untersucht, ob Exzellenzuniversitäten diesem Titel noch gerecht werden. Heute werden erneut elf Hochschulen ausgewählt - insgesamt stellen sich 19 Bewerber dem Verfahren.

148 Millionen Euro pro Jahr - diese Summe wird unter den "Exzellenzuniversitäten" aufgeteilt. Diese Förderung wird größtenteils vom Bund finanziert.

SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert erklärt im Video, was hinter der "Exzellenz-Strategie" steckt und wie viele Universitäten aus dem Südwesten Chancen auf den Titel haben:

Dauer 1:17 min Wie viel Geld bekommen "Exzellenz"-Universitäten? Wie viel Geld bekommen "Exzellenz"-Universitäten?

Entscheidung fällt am Nachmittag

Maximal elf Hochschulen dürfen diesen Titel tragen. Eine Kommission aus Experten und Ministern entscheidet, welche Universitäten die Förderung erhalten. Um 16:00 Uhr soll die Entscheidung verkündet werden.

Aus dem Südwesten sind sechs baden-württembergische Universitäten im Rennen. Laut Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) so viele Finalisten, wie in keinem anderen Bundesland.

Titelverteidiger in Baden-Württemberg sind Tübingen, Konstanz und Heidelberg. Die Universität Freiburg und das Karlsruher KIT sind nach ihrem Ausscheiden in der vergangenen Runde wieder in die Spitzengruppe aufgerückt. Die Universität Stuttgart ist erstmals in der Endausscheidung dabei.

Studenten kritisieren die Initiative

Kritik kommt von Seiten der Studenten sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie kritisieren, dass die Fördermillionen ungerecht verteilt würden und befürchten außerdem, dass die Lehre im Vergleich zur Spitzenforschung zu kurz kommen könnte.