Experte rechnet auch in Deutschland mit Coronavirusfällen

Die in China aufgetretene neue Lungenkrankheit muss man nach Einschätzung eines Experten der Berliner Charité auch in Deutschland ernst nehmen. Der Virologe Christian Drosten sagte im Deutschlandfunk, das ganze Gesundheitssystem müsse sich auf Erkrankungsfälle vorbereiten. In China sind ist das Coronavirus nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission inzwischen bei mindestens 290 Menschen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle ist auf sechs gestiegen. Die chinesischen Behörden haben bestätigt, dass das Virus wahrscheinlich von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und haben die Vorsichtsmaßnahmen im Land erhöht. Wegen der Angst vor einer Ausbreitung der Krankheit sind in großen Teilen Asiens die Aktienkurse gefallen. Investoren sorgen sich um mögliche Auswirkungen des Coronavirus auf den Tourismus und die Wirtschaft.