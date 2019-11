per Mail teilen

Die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller wird neue Präsidentin des Automobil-Verbands (VDA). Der Vorstand hat sie am Nachmittag gewählt. Im Februar tritt sie das Amt an. Der Automobilverband ist einer der einflussreichsten Lobbyverbände in Deutschland. Zeitweise war der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) als Anwärter auf den Job des Verbandschefs gehandelt worden. Er erklärte dann aber, dass er nicht zur Verfügung stehe.