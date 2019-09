Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel will sein Bundestagsmandat zum 1. November abgeben. Das hat er in einem Schreiben angekündigt. Er halte es nicht für vertretbar, das Abgeordnetenmandat und neue Aufgaben wie die Lehraufträge an den Unis in Bonn und Harvard, parallel wahrzunehmen. Gabriel sitzt seit 14 Jahren für die SPD im Bundestag.