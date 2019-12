Sie war die Sängerin einer der erfolgreichsten Musik-Exporte Schwedens: Marie Fredriksson von der Band Roxette ist gestorben.

Die ehemalige Sängerin der Band ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Sie litt seit vielen Jahren an Krebs.

Grammy für "Best Pop Group"

Roxette gehörte neben Abba zum erfolgreichsten Musik-Export Schwedens. Das Duo setzte sich aus Marie "Majsan" Fredriksson und Per "Pelle" Gessle. Roxette wurde im Jahre 1986 gegründet.

Die Band feierte vor allem in den 80er und 90er Jahren große Erfolge. Mit 75 Millionen verkauften Platten zählt Roxette zu den erfolgreichsten Interpreten in dieser Zeit. 1990 gab es einen Grammy in der Kategorie "Best Pop Group". Zu ihren erfolgreichsten Songs zählten unter anderem "It Must Have Been Love" und "Joyride".

Dreimal "Sängerin des Jahres"

2002 erkrankte Fredriksson an einem Hirntumor. Nach einer krankheitsbedingten Pause machten die Bandkollegen Fredriksson und Gessle als Solokünstler weiter. Fredriksson wurde in Schweden dreimal als "Sängerin des Jahres" ausgezeichnet.

Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei erwachsene Kinder.