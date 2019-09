Ex-Ministerpräsident Davutoglu tritt aus AKP aus

Einem Bankangestellten hat es ein Mann in Radolfzell zu verdanken, dass er nicht um 7.000 Euro betrogen wurde. Der 79-Jährige wollte das Geld in bar abheben, um Arbeiter zu bezahlen, die dafür seine angeblich defekten Dachrinnen austauschen sollten. Der Bankmitarbeiter habe das Wuchergeschäft erkannt und gemeldet, so die Polizei. Die Arbeiter werden angezeigt. mehr...