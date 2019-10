Ex-KZ-Wachmann sagt aus

per Mail teilen

In einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht hat ein ehemaliger Wachmann des KZ Stutthof bei Danzig ausgesagt. Der 93-Jährige sagte, es tue ihm leid, was den Menschen dort angetan wurde. Er habe viele Leichen gesehen - das Lager sei ein Ort des Grauens gewesen. Die Arbeit als Wachmann habe er nicht freiwillig gemacht. Später habe er alles verdrängt; durch den Prozess komme es jetzt wieder hoch. Der 93-Jährige ist der Beihilfe zum Mord in mehr als 5.000 Fällen angeklagt. Der Prozess findet vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Hamburg statt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zwischen 17 und 18 Jahre alt war.