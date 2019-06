Kirchentag in Dortmund beendet

Mit einem Abschlussgottesdienst ist am Sonntagvormittag der Evangelische Kirchentag in Dortmund zu Ende gegangen. Die Veranstaltung im BVB-Stadion stand unter dem Motto "Werft euer Vertrauen nicht weg". Zu dem Gottesdienst waren rund 30.000 Besucher gekommen. Der Präsident des Evangelischen Kirchentages, Hans Leyendecker, rief zur Zivilcourage auf. Es gehe darum, sich den Spaltern und Hetzern in der Gesellschaft entgegenzustellen. Seit Mittwoch hatten bei dem Treffen rund 120.000 Menschen an rund 2.400 Veranstaltungen teilgenommen. Zu den Gästen zählten auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel.