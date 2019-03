per Mail teilen

In der Nacht wurden bei einer Evakuierungsaktion knapp 340 Menschen in Sicherheit gebracht. Offenbar kann das Kreuzfahrtschiff jetzt wieder aus eigener Kraft fahren.

Das vor Norwegen in Seenot geratene Kreuzfahrtschiff kann wohl wieder aus eigener Kraft fahren. Drei der vier Motoren der "Viking Sky" funktionierten wieder, teilten die Einsatzkräfte mit. Das Schiff soll nun mit Hilfe von Schleppern den nächsten Hafen in Molde ansteuern.

Schwerverletzte bei Evakuierung mit Hubschraubern

Bei einer Evakuierungsaktion wurden bislang knapp 340 der insgesamt mehr als 1.300 Menschen an Bord mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Bei Seegang und Dunkelheit wurden 16 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.

Ein Sprecher des norwegischen Rettungsdienstes, Per Fjeld, sagte, die Passagiere wurden einzeln mit einer Winde an Bord der Hubschrauber gezogen und anschließend an die Küste geflogen.

"Ich hatte Angst. Niemals zuvor habe ich etwas so Furchtbares erlebt". Passagierin nach der Evakuierung im norwegischen Rundfunk NRK

Am Samstag hatte die Crew der "Viking Sky" gemeldet, es gebe Motorprobleme und müsse evakuiert werden. Die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal ag teilte auf Twitter mit, dass die Situation ernst sei - das Schiff drohte auf Riffe zuzulaufen.

Das Wetter bereitet den Rettern Probleme

Vor der Küste Norwegens ist es momentan sehr stürmisch – deshalb konnten die Retter nicht mit Rettungsbooten arbeiten. Zwei Schiffe des Seenotrettungsdienstes mussten umkehren, teilte ein Sprecher des südnorwegischen Rettungsdienstes mit.

Weiteres Schiff in Seenot – Rettung der Menschen verzögert sich

Wegen des stürmischen Wetters ist vor der norwegischen Küste mittlerweile noch ein weiteres Schiff in Seenot geraten. Dabei handelt es sich um den Frachter "Hagland Captain" – auch von dort sei ein Hilferuf abgesetzt worden. Das Frachtschiff sei auf die Seite gekippt, so der südnorwegische Rettungsdienst. Das norwegische Fernsehen berichtete, der Frachter habe sich auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen.

Weil die Besatzung des Frachters zuerst gerettet werden müsse, wurden Rettungshubschrauber umgeleitet, die sich in den vergangenen Stunden um die Evakuierung der 1.300 Menschen auf der "Viking Sky" gekümmert hatten. Die Mehrzahl der Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff müsse jetzt länger warten. Die Menschen an Bord seien aber sicher, teilte die Polizei mit.