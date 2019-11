per Mail teilen

Die Polizeibehörde Europol hat zusammen mit belgischen Behörden einen Server der Terrormiliz IS lahmgelegt. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass sich die Aktion konkret gegen das Sprachrohr der Terroristen, gegen Amaq, gerichtet hat. Mit der Cyberattacke sei es gelungen, einige Webseiten zu deaktivieren. Der IS hat seine einstigen Herrschaftsgebiete im Irak und in Syrien verloren und gilt militärisch als besiegt.