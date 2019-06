Europaweit einheitliche Regeln für Drohnen kommen

Für Drohnen sollen bis in etwa einem Jahr europaweit einheitliche Regeln gelten. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat dazu Bestimmungen veröffentlicht. Dadurch bekämen kommerzielle Nutzer und Privatleute in Zukunft eine klare Vorstellung, was erlaubt sei und was nicht, teilte die EU-Behörde mit. Drohnen sollen demnach beispielsweise identifizierbar sein, damit die Behörden sie, falls nötig, nachverfolgen können. In der Vergangenheit wurde der Betrieb an mehreren europäischen Flughäfen nach Drohnensichtungen zeitweise eingestellt. Die EU-Mitgliedsstaaten haben bis Juni kommenden Jahres Zeit, ihr nationales Recht an die neuen Regelungen anzupassen.