In Irland gehören die europafreundlichen Parteien wohl zu den Gewinnern der Europawahl. Irische Medien berichten, dass die Grünen und die liberal-konservative Regierungspartei Fine Gael nach einer ersten Prognose zugelegt haben. Gestern konnten außerdem die Bürger in Tschechien ihre Stimmen abgeben - allerdings öffnen dort die Wahllokale heute nochmal. Auch in Lettland, Malta und der Slowakei wird heute gewählt - die Deutschen sind morgen dran.