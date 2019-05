per Mail teilen

Nach der Europawahl am Wochenende geht es jetzt darum, den Platz an der Spitze der EU-Kommission neu zu besetzen. Die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen.

Jeder Kandidat müsse eine Mehrheit im Europäischen Parlament hinter sich vereinen können und die Grünen würden in den Verhandlungen auch inhaltliche Forderungen stellen, sagte Reintke im SWR. "Deshalb heißt es nicht automatisch, dass Manfred Weber Präsident der nächsten Kommission wird."

Vom zukünftigen EU-Kommissionspräsidenten fordert Reintke ein klares Bekenntnis zu liberaler Demokratie und Menschenrechten in Europa. "Da wird sich gerade Manfred Weber fragen lassen müssen, wie er es denn mit Leuten wie Viktor Orban hält."

Das Interview können Sie hier nachhören:

Dauer 00:35 min "Weber wird nicht automatisch Kommissionspräsident" Terry Reintke (Grüne) im SWR.

Ein Top-Thema, danach lange nichts

Als wichtigstes Thema der europäischen Politik nannte Reintke allerdings ein anderes: "Der Klimaschutz wird nach dieser grünen Welle, die durch Europa gezogen ist, natürlich unsere top Priorität sein. Wir haben da jetzt viel zu lange Untätigkeit gesehen. Das muss aufhören."

Außerdem erwarte man von der Kommission, einen Vorschlag für ein neues Sozialpaket. Die Brexit-Abstimmung habe nochmal gezeigt, dass da "viel im Argen liegt" und die Ungleichheit steige.

Grüne Kanzlerkandidatur?

Auf die Frage, ob die Grünen in Deutschland nicht langsam einen Kanzler-Kandidaten aufstellen müssten, antwortete Reintke zurückhaltend: "Das sind Diskussionen, die jetzt viele führen wollen. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir eine Kommission auf den Weg bringen, die wirklich was verändern will."