Das Europa-Parlament in Straßburg hat das Team der künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) mit breiter Mehrheit bestätigt. Damit kann die neue Führung am Sonntag ihr Amt antreten.

Noch-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht davon aus, dass seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen und ihre gewählte Kommission erfolgreich sein werden. Er wisse, dass unter der Führung von der Leyens ein stärkeres, grüneres und digitaleres Europa zustande kommen werde, sagte Juncker in Brüssel.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter, er freue sich auf ein starkes, souveränes und soziales Europa.

Dauer 1:34 min EU-Parlament: Mehrheit für Kommission von der Leyen EU-Parlament: Mehrheit für Kommission von der Leyen

Es war ein langer und keineswegs einfacher Weg: Ende Mai wurde in Europa gewählt, Mitte Juli einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf die neue Frau an der Spitze der EU-Kommission - als Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker, der fünf Jahre lang die mächtige Behörde in Brüssel leitete.

Ziemlich überraschend brachte der französische Präsident Emmanuel Macron die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen aufs Tablett. Bei ihrer eigenen Wahl musste sie zittern - sie erhielt lediglich neun Stimmen mehr als die erforderliche Mehrheit von 374 Abgeordneten.

Die neue Kommission: 15 Männer und 12 Frauen

Viele Parlamentarier waren verärgert, weil sie lieber einen Spitzenkandidaten der Europawahl an der Kommissionsspitze wollten, zum Beispiel den Niederländer Frans Timmermans oder den CSU-Politiker Manfred Weber. Der Sozialdemokrat Timmermans bildet nun mit Margrethe Vestager aus Dänemark und dem Letten Valdis Dombrovskis das Stellvertreter-Team für von der Leyen.

Eigentlich hätte die Wahl schon Anfang November sein sollen, doch die Abgeordneten hatten drei ihrer Kandidaten abgelehnt. Frankreich, Rumänien und Ungarn mussten daraufhin neue Bewerber vorschlagen und sie erneut ins Anhörungsverfahren im Parlament schicken.

Die neue Kommission besteht nun aus 15 Männern und 12 Frauen, von der Leyen eingeschlossen.