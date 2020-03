per Mail teilen

Durch ein 2:2-Unentschieden bei RB Salzburg hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt das Achtelfinale in der Europa League erreicht. Das Hinspiel hatten die Hessen mit 4:1 gewonnen. Bereits am Donnerstag hatten sich Leverkusen und Wolfsburg für die nächste Runde qualifiziert. Das Spiel in Salzburg war wegen einer Orkanwarnung auf Freitag verlegt worden.