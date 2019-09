Euro-Länder: Deutschland soll mehr investieren

per Mail teilen

Nach Ansicht der Euro-Länder gehört auch Deutschland zu den Staaten, die die schwächelnde Wirtschaft in der EU mit mehr Investitionen ankurbeln sollten. Länder, die Haushaltsspielräume hätten, sollten diese auch nutzen, sagte Eurogruppenchef Mário Centeno beim Treffen der EU-Finanzminister in Helsinki. Zuvor hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone bezeichnet und zu mehr Investitionen aufgerufen. Wegen der aktuellen Wirtschaftslage hat die Europäische Zentralbank die Zinsen für Banken erhöht, die Geld bei ihr einlagern statt es als Kredite an die Wirtschaft auszugeben.