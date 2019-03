EuGH: Abschiebung in EU-Länder auch bei niedrigerem Sozialstandard

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg erleichtert Deutschland, Flüchtlinge in andere EU-Länder abzuschieben. Mängel in den dortigen Sozialsystemen stünden der Abschiebung nicht entgegen, heißt es (Az: C-163/17, C-297/17 und weitere). Ein Abschiebeverbot bestehe erst, wenn in dem anderen Land eine unmenschliche und "extreme materielle Not" drohe.

Nach EU-Recht ist für einen Flüchtling grundsätzlich das Land zuständig, über den er erstmals in die Europäische Union gelangte. Menschenrechtler sehen die Aufenthaltsbedingungen und Lebensverhältnisse für Flüchtlinge in mehreren EU-Staaten aber als kritisch an. Zahlreiche Flüchtlinge in Deutschland monierten deshalb, dass eine Rückkehr in das Einreiseland unzumutbar sei und daher Deutschland für das Asylverfahren zuständig sei.