EuGH: polnische Justizreform verletzt EU-Recht

Die umstrittene Justizreform in Polen verstößt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Mit der Reform hatte die national-konservative Regierung unter anderem das Ruhestandsalter von Richtern am obersten polnischen Gericht gesenkt und dann bestimmte Richter gegen ihren Willen pensioniert. Der EuGH in Luxemburg urteilte, das sei nicht vereinbar mit den Grundsätzen der Unabsetzbarkeit der Richter. In einem Eilverfahren hatte der EuGH schon ähnlich geurteilt. Gegen die polnische Justizreform liegen dem Gericht noch weitere Klagen vor, sowohl von der EU-Kommission, als auch von polnischen Richtern.