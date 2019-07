per Mail teilen

Der Europäische Gerichtshof fällt heute ein Grundsatzurteil zu Tonträger-Samplings. Geklagt hat die Band Kraftwerk, weil eine kurze Sequenz aus einem ihrer Stücke in einem Sabrina-Setlur-Song verwendet worden war.

1997 hatte der Frankfurter Rapper und Musikproduzent Moses Pelham für die Sängerin Sabrina Setlur einen Song namens "Nur mir" produziert. Dabei kopierte Pelham eine kurze Rhythmus-Sequenz aus dem Song "Metall auf Metall" der Düsseldorfer Kultband Kraftwerk - ein Vorgang, den man in der Musikbranche "Sampling" nennt.

Was hat es mit dem Streit ums Sampling auf sich? Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion erklärt, worin der Konflikt zwischen Urheber und Sampler besteht und was bisher geschehen ist.

Daraufhin hatte Kraftwerk Pelham verklagt und es folgte ein beispielloser Rechtsstreit durch alle Instanzen, der sich nun schon seit mehr als 20 Jahren hinzieht. 2012 setzte der Bundesgerichtshof (BGH) dem Sampling enge Grenzen. Pelham zog dann vors Bundesverfassungsgericht und das entschied, dass Sampling von der Kunstfreiheit gedeckt und damit erlaubt ist.

Der Fall ging daraufhin zurück zum BGH, der ihn wiederum dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vorlegte. Dieser muss jetzt entscheiden, ob Sampling nach europäischem Recht erlaubt ist oder nicht.

Wie könnte der EuGH entscheiden?

Vor einem halben Jahr legte der Generalanwalt des EuGH sein Gutachten vor und meinte, wenn jemand ein Sample verwenden wolle, müsse er den Rechte-Inhaber des Musikstücks um Erlaubnis fragen. Sollte der EuGH dieser Argumentation folgen, hätte Pelham die Rhythmus-Sequenz demnach nicht verwenden dürfen.

Möglicherweise ist der Streit damit noch nicht zu Ende

Wenn der EuGH entschieden hat, geht der Fall auf jeden Fall zurück zum BGH. Ob das dann nach mehr als 20 Jahren der Schlusspunkt ist - das ist noch offen. Denn sollte Pelham verlieren, dann könnte er – so verrückt das klingen mag - erneut vorm Bundesverfassungsgericht klagen. Ein Ende des Rechtsstreits ist also noch nicht in Sicht.